Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 177 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent USA, Joe Biden, ma ogłosić nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Na konferencji prasowej, po spotkaniu z Erdoganem, Zełenski odrzucił możliwość prowadzenia obecnie negocjacji z Rosją ponieważ, jak mówił, Ukraińcy nie wierzą w dobre intencje Rosjan. Pierwszym warunkiem podjęcia rozmów pokojowych musiałoby być - według słów Zełenskiego - wycofanie się Rosjan z zajętych po 24 lutego ukraińskich ziem.



Mimo to Erdogan, po powrocie do kraju, podtrzymał gotowość do zaproszenia Zełenskiego i Putina do Turcji, gdzie mogliby spotkać się po raz pierwszy od wybuchu wojny.

Prezydent Turcji podkreślił, że spotykał się osobno i z Zełenskim, i z Putinem, po 24 lutego. Dodał, że Ankara jest gotowa przyczynić się do zakończenia rosyjsko-ukraińskiego konfliktu na drodze dyplomatycznej i zaprasza Zełenskiego i Putina do Turcji.

- Tak, jak powiedziałem Putinowi, w czasie mojej wizyty w Soczi, przypomniałem Zełenskiemu, że możemy zorganizować spotkanie między nimi - powiedział Erdogan dziennikarzom w czasie drogi powrotnej z Ukrainy, na pokładzie prezydenckiego samolotu.



Erdogan zapowiedział też, że kwestię negocjacji między Rosją a Ukrainą zamierza przedstawić na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wrześniu.