Senat zagłosował nad kandydaturą doświadczonej dyplomatki wkrótce po tym, jak w środę wieczorem jej kandydaturę jednogłośnie zatwierdziła komisja spraw zagranicznych Senatu. Wysłuchanie kandydatki przed komisją miało miejsce 10 maja, dwa tygodnie po wyznaczeniu jej na stanowisko ambasadora USA na Ukrainie przez Joe Bidena (co miało miejsce 25 kwietnia).

Reklama

W Kijowie nie było ambasadora USA od maja 2019 roku

Szybka procedura zatwierdzenia kandydatki przez Senat jest dowodem na ponadpartyjną zgodę co do tego, że amerykański ambasador na Ukrainie powinien pojawić się jak najszybciej, co ma być wyrazem wsparcia dla walczącego z rosyjską inwazją kraju.



W tym tygodniu Senat USA ma również głosować nad wartym niemal 40 mld dolarów pakietem pomocy wojskowej i humanitarnej dla Ukrainy. Wcześniej pakiet ten przegłosowała Izba Reprezentantów.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne "Politico": USA opierają się przed wysłaniem Ukrainie wyrzutni rakiet Rośnie frustracja ukraińskich władz spowodowana oporem administracji Joe Bidena przed dostarczeniem Ukrainie amerykańskich wyrzutni rakiet dalekiego zasięgu. Władze w Kijowie twierdzą, że ta broń jest kluczowa w kwestii uzyskania przewagi nad rosyjską ciężką artylerią w walkach toczących się na wschodzie Ukrainy - pisze "Politico".

Reklama

Bridget Brink, dyplomatka pochodząca ze stanu Michigan, zna język rosyjski, a obecnie jest ambasadorem USA na Słowacji.

Brink w dyplomacji działa od 25 lat. W przeszłości pełniła misje dyplomatyczne w Uzbekistanie i Gruzji, zajmowała też wysokie stanowiska w Departamencie Stanu i w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu.



Senat jednogłośnie zatwierdził kandydaturę Brink również w 2019 roku - wtedy ówczesny prezydent USA, Donald Trump, wyznaczył ją na stanowisko ambasadora USA w Bratysławie.

W Kijowie nie było ambasadora USA od maja 2019 roku, gdy Trump w trybie nagłym odwołał ówczesną amerykańską ambasador na Ukrainie, Marie Yovanovitch. Yovanovitch zeznawała potem w czasie próby impeachmentu Trumpa, pod zarzutem wstrzymywania pomocy wojskowej dla Ukrainy, co miało być formą wywarcia presji na prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, by ten doprowadził do ponownego wszczęcia śledztwa dotyczącego działań na Ukrainie Huntera Bidena, syna obecnego prezydenta USA.