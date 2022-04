Minęło kilka tygodni od czasu, gdy Stany Zjednoczone i ich sojusznicy po raz pierwszy nałożyli sankcje na największe rosyjskie firmy, liderów biznesu i polityki, aż po prezydenta Władimira Putina.

Jednak jedna osoba została oszczędzona w ostatniej chwili: Alina Kabajewa, kobieta, którą rząd USA uważa za kochankę Putina i matkę co najmniej trójki jego dzieci - informuje "Wall Street Journal".

Kabajewa, była mistrzyni olimpijska w gimnastyce artystycznej, znana w tej dyscyplinie sportu ze swojej niezwykłej gibkości i międzynarodowego skandalu dopingowego, jest podejrzewana o odegranie roli w ukrywaniu osobistego majątku Putina za granicą. Pozostaje potencjalnym celem sankcji.

Wśród amerykańskich urzędników analizujących dalsze kroki panuje przekonanie, że nałożenie sankcji na panią Kabajewą byłoby uznane za tak osobisty cios dla Putina, że mogłoby to doprowadzić do dalszej eskalacji napięć między Rosją a USA. 69-letni Putin nigdy nie przyznał się do związku z 39-latką. Kreml od dawna zaprzecza istnieniu jakichkolwiek związków między Putinem a Kabajewą.

W 2008 roku, w odpowiedzi na doniesienia prasowe o jego rzekomym związku, Putin powiedział: "Nigdy nie lubiłem tych, którzy ze swoimi smarkatymi nosami i fantazjami erotycznymi wdzierają się w prywatne sprawy innych ludzi".

Oficjalnie Putin ma dwie córki z wieloletnią małżonką - 35-letnią Katerinę Tichonową i 36-letnią Marię Woroncową. Na obie zostały nałożone amerykańskie sankcję

Działania przeciwko Kabajewej, określanej przez rząd USA jako "kochanka" Putina, należą do działań uznawanych za konfrontacyjne, które mogą jeszcze bardziej skomplikować wysiłki na rzecz wynegocjowania pokoju na Ukrainie - twierdzą urzędnicy.

Kabajewa urodziła się w Uzbekistanie i szybko zakończyła edukację, by skupić się na sporcie. Miała 21 lat, gdy zdobyła złoty medal w gimnastyce artystycznej na igrzyskach w Atenach w 2004 roku. Sukces spowodował, że stała się gwiazdą w Rosji. W czasie kariery zdobyła 21 medali mistrzostw Europy, 14 medali mistrzostw świata i dwa medale olimpijskie, w tym brązowy na igrzyskach w Sydney w 2000 roku.

W 2001 r. Kabajewa została pozbawiona medalu na mistrzostwach świata w Madrycie po tym, jak test na obecność zakazanego diuretyku dał wynik pozytywny. Twierdziła, że substancja pochodziła ze skażonych tabletek, które kupiła w pobliskiej aptece.

Od około 2013 roku, Kabajewa i jej krewni nabyli sześć apartamentów, dwa domy i hektary ziemi w czterech najbardziej ekskluzywnych regionach Rosji.

Jej 87-letnia babcia oraz matka i siostra nabyły luksusowe domy od biznesmenów bliskich Putinowi, w tym nieruchomość w Sankt Petersburgu, a także luksusowe apartamenty przy jednej z najlepszych moskiewskich ulic i w Soczi.