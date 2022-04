- 800 mln dolarów - tyle wynosi wartość broni, którą USA przekażą Ukrainie - mówił Antonow (łączna wartość pomocy wojskowej USA dla Ukrainy, przekazana od początku wojny, ma wynosić już ok. 3,7 mld dolarów - red.).

- To duża liczba - mówił rosyjski ambasador w USA. - To nie przyczynia się do poszukiwania dyplomatycznego rozwiązania zaistniałej sytuacji - dodał.

- Czy wysłaliśmy notę, czy nie? Tak, wysłaliśmy notę. Tak, podkreśliliśmy w niej, że nieakceptowalna jest sytuacja, w której USA dostarczają broni Ukrainie i żądamy zakończenia tej praktyki - podkreślił rosyjski dyplomata.

Zdaniem Antonowa przekazywanie broni Ukrainie to próba "zaostrzenia sytuacji i doprowadzenia do większych strat".



15 kwietnia rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa, potwierdziła doniesienia mediów z USA, z których wynikało, że Moskwa wysłała noty wszystkim krajom, w tym Stanom Zjednoczonym, które dostarczają broni Ukrainie.

Sekretarz stanu USA, Antony Blinken, 24 kwietnia przebywał w Kijowie, gdzie ogłosił kolejny, wart ponad 700 mln dolarów pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz państw Europy środkowo-wschodniej. Blinkenowi w czasie wizyty na Ukrainie towarzyszył sekretarz obrony USA, Lloyd Austin. Była to pierwsza wizyta tak wysokich rangą przedstawicieli administracji USA w Kijowie od 24 lutego, gdy Rosja dokonała inwazji na Ukrainę.