Zełenski mówił też o embargu na zakup rosyjskiej ropy i zamknięciu portów dla rosyjskich statków.

Prezydent Ukrainy przekonywał przemawiając przed parlamentem Danii, że rządzący Rosją wierzą, iż wszystko co robią ujdzie im płazem. - Embargo na zakup rosyjskiej ropy? Widzą, że to nie wykracza poza słowa. Nie dzieje się nic, oprócz mówienia o tym. Trybunał? Wiedzą, że miną lata, zanim winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności - mówił Zełenski.

- Dlatego apeluję do was, do całej demokratycznej wspólnoty świata. Sankcje muszą być umocnione, embargo na rosyjską ropę musi być wprowadzone, porty muszą być zamknięte dla rosyjskich statków - wyliczał prezydent Ukrainy.

Zełenski mówił też, że w Mariupolu, na oczach całego świata, w czasie rzeczywistym, ma miejsce zbrodnia przeciw ludzkości.

Jak mówił prezydent Ukrainy w oblężonym przez Rosjan mieście wciąż uwięzionych jest ok. 100 tysięcy osób.