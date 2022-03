8 marca strona polska zadeklarowała, że jest gotowa przekazać nieodpłatnie wszystkie swoje myśliwce MiG-29 stronie amerykańskiej i wysłać je do bazy Ramstein w Niemczech. W odpowiedzi Pentagon stwierdził, że "nie sądzi, by polska propozycja była do obrony". Strona amerykańska dodaje, że decyzja ws. przekazania polskich myśliwców MiG-29 Ukrainie powinna należeć do Polski.

- Ta propozycja składała się z kilku elementów. Jednym z nich było to, że jeśli przekażemy do Ramstein nasze MiG-i, to oczekujemy od strony amerykańskiej rekompensaty w postaci innych samolotów. Ta transakcja była wiązana - mówił o przedstawionej 8 marca przez MSZ propozycji Wawrzyk. Jak dodał na jej mocy Polska, "w drodze zakupu", pozyskałaby nowsze samoloty niż MiG-i. - Mowa o samolotach, które pochodzą jeszcze z PRL-u, z czasów Związku Radzieckiego - zauważył.

Tylko zwierzęta w ten sposób się zachowują, że najpierw coś obiecują, a potem zachowują się inaczej Piotr Wawrzyk, wiceszef MSZ

- Trwa dyskusja na temat dozbrojenia Ukrainy w tzw. broń ofensywną, prezydent (Wołodymyr) Zełenski wielokrotnie o to apelował, to jest w pewnym sensie konsekwencja tych postulatów. Stąd pojawił się temat dostarczenia samolotów. W moim przekonaniu ta dyskusja nie jest jeszcze zakończona - ocenił Wawrzyk.



A czy możliwe jest uruchomienie powietrznych korytarzy humanitarnych na Ukrainie?

- Na pewno jest sytuacją niedopuszczalną ta, w której nie ma korytarzy humanitarnych, a jeśli są, to ta strona, która jest ofensywna, narusza korytarze humanitarne ostrzeliwując osoby, które chcą się ewakuować. To złamanie najbardziej elementarnych zasad współżycia między ludźmi. Tylko zwierzęta w ten sposób się zachowują, że najpierw coś obiecują, a potem zachowują się inaczej. I to niektóre zwierzęta, nikogo nie obrażając - odpowiedział Wawrzyk nawiązując do doniesień o łamaniu przez Rosję zasad zawieszenia broni i atakowanie otwartych korytarzy humanitarnych. Taka sytuacja miała mieć miejsce m.in. w Mariupolu.

- Widzimy najgorszą twarz Rosji, tą, która znana jest z czasów stalinowskich - dodał.