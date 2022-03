"Drodzy czytelnicy, otrzymaliśmy wiele listów z wyrazami solidarności od mieszkańców RPA, zarówno od osób indywidualnych, jak i organizacji. Doceniamy wasze wsparcie i cieszymy się, że zdecydowaliście się stanąć z nami dzisiaj, kiedy Rosja, tak jak 80 lat temu, walczy z nazizmem na Ukrainie!" - przekazała rosyjska ambasada.

Wpis przedstawicieli Kremla spotkał się z ostrą reakcją innych użytkowników Twittera. Swój komentarz zamieściła także niemiecka ambasada.

"Przykro nam, ale nie możemy milczeć w tej sprawie, to po prostu zbyt cyniczne. To, co Rosja robi na Ukrainie to rzeź niewinnych dzieci, kobiet i mężczyzn dla własnych korzyści. To z pewnością nie jest "walka z nazizmem". Wstydźcie się wszyscy, którzy dali się na to nabrać. (Niestety, jesteśmy ekspertami w dziedzinie nazizmu)" - czytamy.