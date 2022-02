Wcześniej sankcje wobec Rosji wprowadziły już USA, Unia Europejska i Wielka Brytania. Niemcy - w związku z działaniami Rosji w Donbasie - zawiesiły proces certyfikacji Nord Stream 2.



Trudeau ogłosił, że jego rząd zakazuje Kanadyjczykom prowadzenia wszelkiego rodzaju transakcji finansowych z Doniecką i Ługańską Republikami Ludowymi. Kanada zakazuje też obywatelom swojego kraju kupowania obligacji emitowanych przez Rosję.



Ponadto Kanada nałożyła sankcje na wszystkich członków rosyjskiego parlamentu, którzy zagłosowali za uznaniem republik w Donbasie za niepodległe państwa.

Kanada wprowadzi też sankcje wobec dwóch państwowych rosyjskich banków zakazując prowadzenia z nimi jakichkolwiek transakcji.



Jednocześnie Trudeau zapowiedział wysłanie większej liczby żołnierzy na flankę wschodnią NATO.

460 Do tylu dodatkowych kanadyjskich żołnierzy może trafić na flankę wschodnią NATO

- Zatwierdzam wysłanie do 460 członków Kanadyjskich Sił Zbrojnych do realizacji Operacji Reasekuracja, To oznacza skierowanie większej liczby żołnierzy na Łotwę, a także rozmieszczenie (na flance wschodniej NATO) dodatkowej fregaty oraz samolotu patrolowego - poinformował.



Trudeau nazwał działania Putina wobec Donbasu "oczywistym naruszeniem suwerenności Ukrainy".



- To jest inwazja na suwerenne państwo co jest całkowicie nieakceptowalne - oświadczył dodając, że "nie jest za późno", by Rosja szukała dyplomatycznego rozwiązania konfliktu.