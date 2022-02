W rozmowie z BBC Ukraine ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Wadym Prystajko stwierdził, że Ukraina jest gotowa do "elastyczności" co do celu, jakim jest dla Kijowa członkostwo w NATO co odebrano, jako deklarację, iż Ukraina może zrezygnować z członkostwa w NATO jeśli - jak mówił - "będzie zastraszana tak jak obecnie i szantażowana".