- Biorąc pod uwagę wypowiedź (Joe) Bidena zakładam, że to (atak ukraińskiej armii - red.) może nastąpić w bliskiej przyszłości - powiedział Puszylin nawiązując do wywiadu, jakiego Biden udzielił NBC. Prezydent USA wezwał w nim do natychmiastowego wyjazdu z Ukrainy przebywających na terytorium tego kraju obywateli Stanów Zjednoczonych.



- My nie zamierzamy zaatakować pierwsi i nie mamy takich planów - dodał.



Doniecka Republika Ludowa jest obok Ługańskiej Republiki Ludowej jednym z dwóch nieformalnych bytów, utworzonych przez prorosyjskich separatystów w ukraińskim Donbasie, gdzie od 2014 roku trwa konflikt między ukraińską armią a separatystami.

Doniecka Republika Ludowa jest obok Ługańskiej Republiki Ludowej jednym z dwóch nieformalnych bytów, utworzonych przez prorosyjskich separatystów w ukraińskim Donbasie, gdzie od 2014 roku trwa konflikt między ukraińską armią a separatystami.

Rosja, która zgromadziła w pobliżu granic Ukrainy ponad 100 tysięcy żołnierzy zaprzecza, jakoby planowała inwazję na Ukrainę.

Rosyjscy politycy ostrzegali jednak, że Moskwa może być zmuszona do interwencji, gdyby Kijów chciał rozwiązać konflikt na wschodniej Ukrainie metodami siłowymi.

14 lutego prezydium rosyjskiej Dumy ma zająć się wnioskiem Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej ws. przyjęcia rezolucji wzywającej prezydenta Rosji do uznania obu republik. Wniosek może następnie trafić na obrady plenarne Dumy lub zostać wysłany do MSZ w celu konsultacji.