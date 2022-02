Kryzys ukraiński ma zdominować rozmowy - powiedział na rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Moskwa zaprzecza, że planuje inwazję na Ukrainę, ale domaga się gwarancji bezpieczeństwa, w tym obietnicy, że Ukraina nigdy nie wstąpi do NATO. Zachód odrzucił to, ale powiedział, że jest gotowy do dyskusji na temat innych kwestii, takich jak kontrola zbrojeń.

Oczekuje się, że Macron będzie dążył do uzyskania od Putina zobowiązania dotyczącego deeskalacji napięć. - Sytuacja jest zbyt złożona, by oczekiwać przełomu w trakcie jednego spotkania - powiedział Pieskow.

Rzecznik Kremla dodał, że Rosja jest świadoma pewnych pomysłów na obniżenie napięcia, o których Macron mówił wcześniej i którymi planuje podzielić się z Putinem.

Pieskow mówił, że nie można rozmawiać o złagodzeniu napięcia, gdy zachodnie rządy nadal mówią o zbliżającym się ataku Rosji na Ukrainę.

Powiedział, że Moskwa nie usłyszała w ostatnich dniach nic nowego na temat gwarancji bezpieczeństwa, których się domaga, a "nasi zachodni rozmówcy wolą nie poruszać tego tematu".