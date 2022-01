- Jeśli chodzi o Nord Stream 2, powtarza pani, że jeśli Rosja najedzie Ukrainę, tak lub inaczej, sprawa z gazociągiem nie posunie się naprzód. (...) Ale Nord Stream 2 jest ukończony - mówił Lee dodając, że "gdyby Rosja zdecydowała się uruchomić gazociąg obecnie, mógłby transportować gaz, oliwę z oliwek , wódkę lub cokolwiek innego.

Reklama

Wódka byłaby fajna Victoria Nuland, podsekretarz stanu USA

Nuland odpowiedziała ze śmiechem, że "wódka byłaby fajna".

- Wszystko co potrzebują zrobić to uruchomić gazociąg. Więc kiedy mówi pani, że nie posunie się naprzód, ma pani na myśli, że nie będzie otwarty dla gazu? - dopytywał Lee.

Czytaj więcej Świat Niemcy nie rezygnują ze współpracy z Rosją Polityka Berlina wobec Kremla to dzisiaj mieszanina dialogu, powstrzymywania i cząstkowej współpracy – mówi Kai-Olaf Lang, ekspert finansowanej przez Bundestag fundacji Wissenschaft und Politik.

Reklama

- Matt, gazociąg nie jest gotowy do uruchomienia, nie przeszedł testów, nie był certyfikowany (...) - odparła Nuland.



Do tej wymiany zdań odniósł się rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, na konferencji prasowej. Pieskow mówił, że słowa Nuland należy traktować jako żart.

- Nuland tego nie stwierdziła. Nie jestem powołany do obrony Nuland, nie należy ona do naszych wielkich przyjaciół, raczej do naszych wielkich krytyków, ale wciąż - ona tego nie stwierdziła. Żartowała w odpowiedzi na uwagę dziennikarza. To nie jest oświadczenie - podkreślił Pieskow.

- W niektórych przypadkach żarty są czymś pozytywnym. Lepiej niech żartują, niż mieliby dalej eskalować napięcia w Europie - dodał.