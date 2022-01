- Wszystkie te stwierdzenia mogą przyczynić się do destabilizacji sytuacji, Mogą wywołać kompletnie błędne nadzieje rozgrzanych głów niektórych przedstawicieli ukraińskiego przywództwa, którzy mogą zdecydować się na rozpoczęcie nowej wojny domowej w kraju i spróbować siłą rozwiązać problemy na południowym wschodzie. Boimy się, że tak się stanie - mówił Pieskow, odnosząc się do przedstawionych przez Bidena gróźb sankcji wobec rosyjskich banków.



Reklama

- Wielokrotnie reagowaliśmy na takie oświadczenia i odnosiliśmy się do nich. Nie sądzę, aby trzeba było to nadal komentować, ponieważ takie oświadczenia są w rzeczywistości kalką (poprzednich). Wierzymy, że w żaden sposób nie przyczyniają się one do łagodzenia napięcia, które narosło w Europie - stwierdził rzecznik Kremla.



Pieskow mówił też, że groźby i ostrzeżenia, że "Rosja zapłaci wysoką cenę za hipotetyczne działania są formułowane codziennie" od poziomu "ekspertów średniego szczebla do poziomu głów państwa".

Czytaj więcej Dyplomacja Biden o Rosji: Odpowie za inwazję na Ukrainę w zależności od jej skali Prezydent USA, Joe Biden, na konferencji prasowej oświadczył, że w jego ocenie prezydent Rosji, Władimir Putin podejmie decyzję o wkroczeniu rosyjskich wojsk na Ukrainę ponieważ "musi coś zrobić". Jednocześnie Biden zasugerował, że konsekwencje dla Rosji za agresję wobec sąsiada będą zależeć od tego, jaką ta agresja będzie miała skalę.

W środę Biden ostrzegał na konferencji prasowej, że w przypadku ataku Rosji na Ukrainę, Moskwa poniesie poważne konsekwencje, zwłaszcza natury ekonomicznej. Prezydent USA zagroził, że rosyjskie banki nie będą mogły przeprowadzać transakcji w dolarach.



Reklama

- Jeśli Rosja wprowadzi wojsko na Ukrainę, zapłaci za to. Ich banki nie będą mogły przeprowadzać transakcji w dolarach - mówił Biden na konferencji prasowej zorganizowanej w rocznicę objęcia przez niego urzędu prezydenta.

Boimy się, że niektórzy przedstawiciele ukraińskiego przywództwa mogą zdecydować się na rozpoczęcie nowej wojny domowej w kraju Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla

Relacje między Ukrainą a Rosją są w ostatnim czasie bardzo napięte. Rosja zgromadziła w pobliżu granic Ukrainy ponad 100 tysięcy żołnierzy. W piątek USA ostrzegały, że z informacji przekazanych przez amerykański wywiad wynika, że Rosja może dokonać prowokacji na Ukrainie, której celem będzie uzasadnienie zbrojnej inwazji na sąsiada w sytuacji, w której nie osiągnie stawianych sobie celów metodami dyplomatycznymi.

Moskwa domaga się od USA i NATO gwarancji bezpieczeństwa, obejmujących m.in. zobowiązanie, że Ukraina nigdy nie stanie się częścią Sojuszu. Zarówno USA, jak i NATO odrzucają ten postulat.

Autopromocja FORUM ESG Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki. CZYTAJ WIĘCEJ

W 2014 roku Rosja dokonała nieuznanej przez społeczność międzynarodową aneksji Krymu. W tym samym roku na wschodzie Ukrainy rozpoczął się konflikt między prorosyjskimi separatystami, wspieranymi nieformalnie przez Moskwę (choć Rosja oficjalnie temu zaprzecza) a ukraińską armią.

We wtorek wieczorem Amerykanie poinformowali, że Rosja może w każdym momencie rozpocząć inwazję na terytorium sąsiada, również z terytorium Białorusi, na którą dotarły rosyjskie wojska, by wziąć udział w organizowanych tam ćwiczeniach.