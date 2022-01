Hossein Amirabdollahian pisał na Twitterze o "niepokojących uwagach ministra spraw zagranicznych fałszywego izraelskiego reżimu o wielkim narodzie irańskim (...)". "Bronimy praw, interesów i rozwoju narodu" - dodał szef MSZ Iranu. "Syjonizm nie ma miejsca w przyszłym świecie" - podkreślił.



W odpowiedzi Lapid napisał, że "ekstremistyczny reżim irański grozi Izraelowi zniszczeniem, ale wciąż przegrywa w tej walce". "Ich przegrani przywódcy niszczą Iran od środka" - dodał Lapid. "Jak pisał irański poeta Saadi: 'Ten, czyja istota jest zła, zawsze taki pozostanie'".

Nie jest jasne do jakich wypowiedzi Lapida odnosił się Amirabdollahian. Dzień wcześniej Lapid mówił, że Izrael nie spodziewa się, by toczące się w Wiedniu negocjacje na temat powrotu USA do porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 roku raczej nie zakończą się rezultatem pożądanym przez Izrael.

Przegrani przywódcy niszczą Iran od środka Jair Lapid, szef MSZ Izraela

Lapid dodał, że Izrael "zawsze współpracuje z osobami zaangażowanymi w to, aby efekt (negocjacji) był korzystniejszy dla Izraela".



Negocjacje na temat powrotu do porozumienia nuklearnego z Iranem zostały wznowione w poniedziałek.



Izrael krytykował porozumienie w kształcie z 2015 roku uznając, że realizując je Iran może unikać sankcji, a jednocześnie dalej prowadzić prace nad pozyskaniem broni atomowej.