Po tym jak prezes PZPN Cezary Kulesza poinformował, że selekcjoner Paulo Sousa poprosił go o rozwiązanie umowy o pracę łączącej go z PZPN za porozumieniem stron (Kulesza się na to nie zgodził), rozpoczęły się spekulacje na temat tego, kto mógłby zastąpić Portugalczyka. Jednym z potencjalnych kandydatów może być były selekcjoner, Adam Nawałka.