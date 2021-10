Przywódcy czterech krajów, którzy mają nadzieję przekonać Teheran do zaprzestania wzbogacania uranu, powiedzieli, że chcą wynegocjowanego rozwiązania. - Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy Iran zmieni kurs – powiedzieli we wspólnym oświadczeniu prezydent USA Joe Biden, kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

- Wzywamy prezydenta Raisiego do skorzystania z tej okazji i powrotu do wysiłków w dobrej wierze, aby zakończyć nasze negocjacje w trybie pilnym. To jedyny pewny sposób uniknięcia niebezpiecznej eskalacji, która nie jest w interesie żadnego kraju - powiedzieli po spotkaniu przy okazji szczytu Grupy 20.

Umowa nuklearna z 2015 r. została rozwiązana po tym, jak w 2018 roku wycofał się niej ówczesny prezydent USA, Donald Trump.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że ​​jest głęboko zaniepokojona wzbogacaniem uranu przez Iran. - Liczymy na powrót Iranu do stołu negocjacyjnego. Ale zegar tyka. W Iranie ma miejsce wzbogacanie uranu i to nas głęboko niepokoi – powiedziała.

Rozmowy między Iranem a światowymi mocarstwami mające na celu uratowanie porozumienia, które rozpoczęły się w kwietniu, mają zostać wznowione pod koniec listopada, poinformował w środę czołowy negocjator nuklearny Islamskiej Republiki Islamskiej.