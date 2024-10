Aby lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje rynek self storage, rozmawiamy z MARCINEM RYBCZYŃSKIM, COO firmy Less Mess Storage – lidera w branży na rynkach polskim i czeskim.

Jakie są główne powody, dla których polskie przedsiębiorstwa decydują się na wynajem self storage?

Marcin Rybczyński: Przede wszystkim elastyczność. Wiele firm chce uniknąć długoterminowych umów na wynajem dużych lokali. Self storage daje możliwość najmu przestrzeni dostosowanej do aktualnych potrzeb, co wpływa na efektywność operacyjną i elastyczność prowadzenia działalności.

Które branże najczęściej korzystają z usług Less Mess Storage?

M.R.: Najczęściej są to firmy z sektora e-commerce, które potrzebują miejsca na przechowywanie towarów. Widzimy też rosnące zainteresowanie wśród agencji marketingowych, firm budowlanych oraz start-upów, które chcą zminimalizować koszty operacyjne. Coraz ciekawszym trendem jest też wynajem przez firmy pomieszczeń dla regionalnych handlowców czy monterów, co znacznie ułatwia im pracę.

Jak zapewniacie bezpieczeństwo przechowywanego mienia?

M.R.: Bezpieczeństwo to jeden z naszych priorytetów. Nasze obiekty są wyposażone w nowoczesne systemy monitoringu, alarmy oraz kontrolę dostępu. Dbamy także o zapewnienie optymalnych warunków przechowywania pod kątem temperatury i wilgotności.

Jakie są plany na najbliższy czas na rozwój Less Mess Storage?

M.R.: Prognozy wskazują, że rynek self storage w Polsce będzie rósł w siłę. Firma Less Mess Storage bardzo intensywnie się rozwija. Niedawno otworzyliśmy nowy oddział w Pradze. W maju oddaliśmy do użytku DriveUp City w Poznaniu – nowy rodzaj business unitów – z podjazdem po samą bramę. Podobny obiekt niebawem otworzymy we Wrocławiu. Najbliższy rok również zapowiada się bardzo intensywnie. W planach mamy otwarcia trzech nowych oddziałów – jednego w Gdańsku i dwóch kolejnych w Warszawie. Mocno stawiamy na innowacje i rozwój, a także ekologię.

Trendy na rynku

W obliczu rosnącej konkurencji oraz zmieniającego się rynku, self storage będzie odgrywać coraz większą rolę w polskiej gospodarce. Firmy mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami, zyskując jednocześnie na elastyczności. Dzięki możliwości szybkiego i całodobowego dostępu do przechowywanych przedmiotów przedsiębiorcy są w stanie lepiej reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Less Mess Storage swoje oddziały ma w pięciu miastach w Polsce – Warszawa, Wrocław, Kraków, Trójmiasto oraz Poznań.

Więcej informacji na www.lessmess.storage

Materiał Partnera