Prof. Józef Dulak z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygrał przed Sądem Okręgowym w Krakowie proces wytoczony Polskiemu Bankowi Komórek Macierzystych. SO nieprawomocnym wyrokiem uznał, że dobra osobiste naukowca zostały przez instytucję naruszone. Chodziło o tezy, jakie PBKM postawił w sprawie, którą to on wytoczył profesorowi.

Polska Akademia Nauk o terapii komórkami macierzystymi. Profesorowie pozwani za krytykę terapii?

Sprawa jest pokłosiem sporu sięgającego 2019 r., kiedy to komitet biotechnologii Polskiej Akademii Nauk wydał oświadczenie, w którym naukowcy odnieśli się do terapii komórkami macierzystymi. Pozwani zostali wówczas profesorowie Józef Dulak i Tomasz Twardowski.

– W stanowisku – oprócz argumentów naukowych – zawarto informację, że pacjentom oferuje się tego typu terapie, z których część ma charakter niepotwierdzony i naukowo nieuzasadniony. W jego treści odesłano też do listy chorób opublikowanej na stronie PBKM – jako listy tych schorzeń, których leczenie oferuje się za pomocą takich terapii – relacjonuje reprezentująca profesorów adw. Marlena Pecyna.

100 tys. zł za krytykę terapii komórkami macierzystymi? Pełnomocniczka profesora: to klasyczna sprawa SLAPP

Mecenas wskazuje, że PBKM uznał opublikowane stanowisko za naruszające jego dobra osobiste i prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej. – Profesorów pozwał, uznając, że była to ich prywatna opinia i że nadużyli oni swoich funkcji, pomijając fakt, że podpisy złożyli pod uchwałą komitetu – w jego imieniu – wskazuje.

Według jej relacji prof. Dulakowi zarzucono też, że na stanowisko komitetu powołał się w jednej z audycji radiowych; inne zarzuty dotyczyły głoszonych przez niego poglądów naukowych i zniechęcania pacjentów do terapii komórkami.