– Jeden z nowych leków, który wpływa na świadomość pacjenta, a działa bardzo krótko (tylko wtedy, gdy przeprowadzana jest dana procedura) to remimazolam. Jest to lek z grupy leków o działaniu sedatywnym; jego podanie w odpowiedniej dawce powoduje, że pacjent wchodzi w sedację: uspokaja się, lekko przysypia, ale można go obudzić. Lek bardzo szybko ulega metabolizmowi w organizmie; okres jego działania można odpowiednio dostosować do tego, ile będzie trwała dana procedura – mówi dr Napiórkowski.

Lek może być więc wykorzystywany np. do krótkich procedur.

– Do tej pory w tych sytuacjach używano leków, które mają nieco dłuższy okres działania. Używanie go powoduje, że pacjent po krótkim czasie działania leku wraca do pełni świadomości. Czas od podania ostatniej dawki do pełnego powrotu świadomości wynosi ok. 12 min. Dla pacjenta to bardzo bezpieczna opcja. W Polsce lek jest zarejestrowany do sedacji do zabiegów, takich jak np. kolonoskopia, gastroskopia, a także np. przy kardiowersji – zaznacza dr Napiórkowski.

– W przypadku intensywnej terapii na oddział trafiają pacjenci na granicy życia i śmierci, często mając również choroby współistniejące: lekarz musi wiedzieć, jak je leczyć, jednocześnie podtrzymując życie pacjenta. Potrzebna jest tu ogromna wiedza i bardzo dobra współpraca ze specjalistami z innych dziedzin. Trudne decyzje trzeba podejmować szybko, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za pacjenta. Jest to praca bardzo odpowiedzialna, ale też obciążająca psychicznie. Często konieczne są też bardzo trudne rozmowy z rodzinami pacjentów, także w sytuacjach, których nikt się nie spodziewał – np. w przypadku wypadków komunikacyjnych – wyjaśnia dr Konstanty Szułdrzyński.

– Tym co odróżnia naszą pracę od lekarzy zabiegowych czy specjalności zachowawczych jest to, że anestezjologia łączy pracę manualną z lekami, wysokospecjalistyczną techniką – co jest równie ważne, ale i powodujące olbrzymią odpowiedzialność jest to, że w naszej specjalizacji efekt widać często prawie natychmiast. Błędy również – tłumaczy dr Szułdrzyński. – To nie jest tak jak leczenie cukrzycy, gdzie ustawianie pacjenta trwa całymi dniami, miesiącami, gdzie sprawdzamy efekt po miesiącu. Do tego trzeba mieć pewną konstrukcję osobowości. Natomiast tu jest efekt dość szybko. Musimy podejmować decyzje bardzo szybko – często przy niepełnych danych. Opierając się również na swoim doświadczeniu – dodaje.