Z tego artykułu dowiesz się: Co charakteryzuje aktualne wskaźniki inflacji w Stanach Zjednoczonych i jakie są ich najnowsze odczyty?

W jaki sposób dane dotyczące PKB, wydatków konsumpcyjnych i dochodów osobistych odzwierciedlają szerszą kondycję gospodarki?

W jaki sposób Rezerwa Federalna ocenia obecną sytuację inflacyjną i jakie perspektywy decyzji monetarnych są rozważane?

Ten oczekiwany skok oznaczał jedną z największych miesięcznych zmian od 2022 roku, kiedy świat zmagał się z szokiem energetycznym wywołanym inwazją Rosji na Ukrainę. Ale był nieco niższy od oczekiwań – spodziewano się inflacji na poziomie 3,4 proc.

Reklama Reklama

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,9 proc., zgodnie z prognozami i stanowiąc największy wzrost od 2022 r. Inflacja bazowa, która nie uwzględnia cen żywności i energii, wzrosła nieznacznie z 2,5 proc. do 2,6 proc. rok do roku, podczas gdy miesięczne ceny bazowe wzrosły o 0,2 proc.

Dane te, które w niektórych obszarach przekroczyły oczekiwania ekonomistów, ale były również niższe od niektórych prognoz, podkreślają bezpośrednie skutki gospodarcze napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie.

Gwałtowny wzrost cen benzyny w USA

Według raportu Bureau of Labor Statistics, wzrost w zeszłym miesiącu był spowodowany gwałtownym wzrostem cen na stacjach benzynowych, ponieważ zamknięcie Cieśniny Ormuz w wyniku działań wojennych spowodowało gwałtowny wzrost cen ropy naftowej.

Ceny gazu wzrosły o 21,2 proc. od lutego do marca – to największy miesięczny wzrost od czasu, gdy rząd zaczął śledzić te dane w 1967 roku. Ceny oleju opałowego wzrosły o ponad 30 proc., co stanowi największy wzrost od lutego 2000 roku. Osłabiło to siłę nabywczą gospodarstw domowych i zwiększyło prawdopodobieństwo spowolnienia wzrostu gospodarczego w krótkim okresie.

Wpływ ten był szczególnie widoczny w stanach takich jak Kalifornia, gdzie ceny benzyny były już wyższe niż w pozostałych częściach USA.

W czwartek średni koszt galonu benzyny w Kalifornii wynosił 5,93 dolara, w porównaniu ze średnią krajową wynoszącą 4,16 dolara, według danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego (American Automobile Association).

Oprócz odczytów inflacji, raport wykazał również wzrost wydatków konsumpcyjnych o 0,5 proc. w skali miesiąca, podczas gdy dochody osobiste spadły o 0,1 proc. Ekonomiści spodziewali się wzrostu wydatków o 0,6 proc. i wzrostu dochodów o 0,4 proc.

Amerykański PKB spowalnia

Departament Handlu poinformował, że wzrost gospodarczy był jeszcze wolniejszy niż wcześniej prognozowano w czwartym kwartale 2025 roku.

Produkt krajowy brutto, będący miarą wszystkich wytworzonych dóbr i usług, wzrósł zaledwie o 0,5 proc. w ujęciu rocznym, po uwzględnieniu czynników sezonowych, w porównaniu z poprzednim odczytem na poziomie 0,7 proc. i wstępnym szacunkiem na poziomie 1,4 proc. Całoroczna stopa wzrostu utrzymała się na poziomie 2,1 proc.

Ministerstwo poinformowało, że korekta w dół wynikała głównie z niższych niż wcześniej wskazywano inwestycji. Kluczowy wskaźnik popytu, zwany realną sprzedażą końcową prywatnym nabywcom krajowym, został obniżony do 1,8 proc., co stanowi spadek o 0,6 punktu procentowego w stosunku do pierwotnego szacunku.

„Ceny w lutym były zgodne z oczekiwaniami, ale dochody były słabe, a PKB ponownie zrewidowano w dół. Oznacza to, że stagflacja była nieco gorsza niż oczekiwano, jeszcze przed wybuchem wojny z Iranem” – powiedział David Russell, globalny dyrektor ds. strategii rynkowej w TradeStation. „Mogą pojawiać się analogie do lat 70. XX wieku, ponieważ inwestorzy oceniają to kruche zawieszenie broni”.

Co zrobi Fed?

Bazowy wskaźnik cen wydatków konsumpcyjnych, który nie uwzględnia żywności i energii, wzrósł w lutym o 3 proc. po uwzględnieniu sezonowości, poinformował Departament Handlu. Wskaźnik inflacji ogólnej dla wszystkich pozycji wzrósł o 2,8 proc.

Oba odczyty były zgodne z konsensusem Dow Jones. Roczna stopa inflacji bazowej była o 0,1 punktu procentowego niższa niż w styczniu, a inflacja ogólna pozostała bez zmian.

W ujęciu miesięcznym zarówno ceny bazowe, jak i ceny ogólne wzrosły o 0,4 proc., również zgodnie z prognozami.

Fed wykorzystuje wskaźnik cen PCE jako główny miernik i narzędzie prognozowania inflacji. Fed, który dąży do inflacji na poziomie 2 proc., uważa inflację bazową za lepszy wskaźnik długoterminowych trendów.

Przed publikacją danych w piątek Mary Daly, prezes Rezerwy Federalnej w San Francisco i członkini Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), zasygnalizowała, że ​​wzrost nie będzie zaskoczeniem. „Wysoki odczyt wskaźnika CPI nikogo nie zaskoczy” – stwierdziła Daly.

„Jeśli konflikt z Iranem szybko się zakończy, a ceny ropy naftowej spadną, obniżka stóp procentowych nie jest wykluczona” – dodała, podkreślając, że „prawdziwym pytaniem jest, czy zawieszenie broni się utrzyma, a jeśli tak, wskaźnik CPI będzie już tylko wspomnieniem”.

Dane dotyczące wskaźnika CPI przedstawiają decydentom pełen niuansów obraz.

Chociaż inflacja zasadnicza odbiegła od celu Fed na poziomie 2 proc., stosunkowo stabilny odczyt bazowy sugeruje, że wzrost jest w dużej mierze spowodowany ceną energii i jest potencjalnie tymczasowy.

W związku z kruchym zawieszeniem broni między USA a Iranem, urzędnicy będą uważnie obserwować, czy ceny ropy spadną w nadchodzących tygodniach.

Większość przedstawicieli Fed ostrożnie podchodzi do publicznego zajmowania stanowisk w sprawie stóp procentowych, obserwując rozwój wydarzeń. Protokół z marcowego posiedzenia Fed, opublikowany w środę, pokazał, że decydenci są zaniepokojeni obiema stronami swojego podwójnego mandatu, jakim są stabilne ceny i niskie bezrobocie, choć generalnie są skłonni do obniżenia stóp procentowych w dalszej części roku.

Jednocześnie rynki oczekują, że Fed utrzyma bezczynność, ponieważ rynek pracy spowolnił, ale stworzył wystarczająco dużo miejsc pracy, aby utrzymać stopę bezrobocia na stabilnym poziomie. Czwartkowy raport Departamentu Pracy wykazał wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych do 219 000 (po uwzględnieniu sezonowości), o 16 000 więcej niż w poprzednim okresie. Łączna liczba wniosków była wyższa niż szacunki na poziomie 210 000, ale w dużej mierze zgodna z ostatnimi trendami.

Kolejne posiedzenie FOMC zaplanowano na 28-29 kwietnia, kiedy to komitet oceni, czy utrzymać główną stopę procentową na niezmienionym poziomie, czy też zasygnalizować zmianę perspektyw.