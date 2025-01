Czwartkowa obniżka stóp procentowych w strefie euro była już piątą w obecnym cyklu luzowania polityki pieniężnej, rozpoczętego w czerwcu 2024 r. W ramach tego cyklu, EBC obniżył stopę depozytową już łącznie o 160 pb. Jego stopa refinansowa została w tym czasie obcięta z poziomu 4,5 proc. do 2,9 proc. (W czwartek obniżono ją o 25 pb.). I wygląda na to, że to jeszcze nie koniec obniżek.

Reklama

– Decyzja EBC wynika ze słabnącej aktywności gospodarczej w strefie euro oraz stopniowej stabilizacji inflacji, która według prognoz EBC ma spaść poniżej 2 proc. w najbliższych miesiącach. Pomimo podwyższonej inflacji bazowej (2,7 proc. r/r) i wzrostu cen usług (+4 proc. r/r), bank centralny uznał, że perspektywy wzrostu gospodarczego wymagają dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Sektor przemysłowy wciąż się kurczy, a Niemcy odnotowały drugi z rzędu rok ujemnej dynamiki PKB. Obecnie rynek wycenia jeszcze 2-3 kolejne obniżki do końca roku, co może sprowadzić stopę depozytową w grudniu w przedział 2,00-2,25 proc.” – prognozują analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

– To dobra i ważna decyzja. Pomoże ona branży budowlanej, pozwoli na więcej inwestycji, ośmieli konsumentów i będzie wsparciem dla rynku pracy w Europie – ocenia Christian Dustmann, dyrektor w Rockwool Foundation Berlin.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Polska gospodarka ruszyła. Wzrost PKB większy niż oczekiwano Produkt krajowy brutto (PKB) Polski urósł w 2024 r. o 2,9 proc. rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) we wstępnym szacunku. Dane są lepsze od średniej prognoz ekonomistów, która (według ankiety „Rzeczpospolitej”) wyniosła 2,8 proc.

Jak mocno EBC może w tym roku obniżyć stopy procentowe?

– Komunikat EBC był podobny do tego z zeszłego miesiąca. Opisuje on inflację jako „wysoką”, ale zauważa, że jest to głównie skutek jej opóźnionych komponentów. Ogólny ton pokazuje, że decydenci są pewni tego, że inflacja wkrótce trwale wróci do celu. O ile EBC przyznaje, że nowe pożyczki stają się tańsze, to powtarza, że polityka pieniężna pozostaje „restrykcyjna”. Biorąc pod uwagę to, że decydenci nie uważają już, by poziom stóp pozostawał restrykcyjny, jest to wyraźny sygnał, że spodziewają się dalszych cięć na nadchodzących posiedzeniach – twierdzi Jack Allen-Reynolds, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics. Spodziewa się on, że EBC może do końca roku obciąć stopę depozytową do poziomu 1,5 proc.