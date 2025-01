GUS podał szybki szacunek grudniowej inflacji. I jest zaskoczenie

Czytaj więcej Finanse Oszczędności Polaków rosną szybciej niż ich długi. Kogo to martwi? Na lokatach bankowych gospodarstwa domowe odłożyły w minionym roku imponujące ponad 100 mld zł. Ale banki trochę kręcą nosem, bo wolałyby udzielać więcej kredytów.

Większą ulgę mamy zobaczyć w danych od lipca, gdy z rocznego wskaźnika zniknie już efekt odmrożenia cen nośników energii dla gospodarstw domowych z lipca 2024 r. w wysokości ponad 1 punktu procentowego (acz „zastąpi” go zapewne podbitka o około 0,4 pp. po przywróceniu na rachunki za energię opłaty mocowej). Wówczas roczna inflacja powinna spaść poniżej 4 proc. i zapewne w przedziale około 3-4 proc. pozostawać do końca roku.

Sporo będzie tu zależało od tego, czy i przy jakich cenach nastąpi dalsze odmrażanie cen energii po wrześniu 2025 r. Zgodnie z wyliczeniami NBP, gdyby doszło do tego przy obecnych taryfach, to inflacja podskoczyłaby o 0,7 punktu procentowego. Jednak w międzyczasie dostawcy energii złożą do Urzędu Regulacji Energetyki nowe wnioski taryfowe, z niższą niż obecnie ceną 623 zł/MHw. Można więc spodziewać się, że po ewentualnym zniesieniu ceny maksymalnej 500 zł/MHw od października br., skok inflacji byłby mniejszy albo w ogóle by go nie było.

Według aktualnych prognoz, w 2026 r. inflacja ma nadal zbiegać w kierunku celu inflacyjnego 2,5 proc., acz osiągnąć jego pobliże dopiero w drugiej połowie 2026 r. Stopniowa dezinflacja od drugiego kwartału 2025 r. – także (oby) widoczna w powolnym, ale trwałym spadku inflacji cen usług, inflacji bazowej (bez cen energii i żywności) oraz superbazowej (dodatkowo bez cen regulowanych) – powinna wzmagać w Radzie Polityki Pieniężnej głosy o konieczności ostrożnego luzowania polityki pieniężnej. Paleta poglądów członków RPP (oraz ekonomistów) jest jednak szeroka: od braku albo niewielkich obniżkach w całym 2025 r., po cięcia nawet o ponad 1 punkt procentowy. Więcej w poniższym artykule: