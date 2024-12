Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła w październiku. Rząd uspokaja

Nasz marketplace to miejsce, w którym wszyscy – niezależnie od rozmiaru działalności – mają dostęp do tych samych konsumentów. O tym, co ich finalnie zainteresuje, decyduje atrakcyjność i dopasowanie oferty, a nie wielkość firmy – mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, country leader Amazon.pl.