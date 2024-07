- Komunikat z posiedzenia EBC sugeruje, że ocena dotycząca presji cenowej wiele się nie zmieniła. Wskazuje on, że ostatnie dane "szeroko wspierają" ocenę EBC dotyczącą perspektyw dla inflacji. Niektóre zdania w tym komunikacie były jednak bardziej "gołębie". O ile wcześniej krajowe presje cenowe było określone jako "silne", to zaczęły być one wskazywane jako "wciąż wysokie". Mówi on też, że większość miar inflacji było albo stabilne albo spadało w czerwcu - zauważa Jack Allen -Reyndolds, ekonomist z firmy Capital Economics.

Czytaj więcej Gospodarka EBOiR ma strategię dla Polski. Jest nowy priorytet Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zatwierdził strategię dla Polski na lata 2024-2029. Do priorytetów jak ekologia i cyfryzacja doszło wsparcie dla Polski w jej udziale w odbudowie i integracji Ukrainy.

- Lagarde stwierdziła, że ryzyko dla wzrostu gospodarczego jest przechylone na stronę negatywną. W czerwcu ten opis odnosił się tylko do długoterminowych perspektyw wzrostu - zwraca uwagę Carsten Brzeski, analityk ING.

- Perspektywy polityki pieniężnej w strefie euro nie budzą kontrowersji i w ostatnim czasie miały trzeciorzędny wpływ na rynek walutowy. Inflacja konsumencka w minionych miesiącach oscylowała wokół 2,5 proc. r/r, a bazowa utrzymuje się nieco poniżej 3 proc. r/r. W horyzoncie 5-6 kwartałów oba wskaźniki stopniowo zmierzać będą do 2 proc. r/r. Proces ten będzie jednak przebiegać przy uporczywym wzroście cen usług, wysokiej dynamice wynagrodzeń i wychodzeniu anemicznej gospodarki z dołka. Rezultat to ostrożność EBC i skrajna powściągliwość decydentów w deklarowaniu długofalowych zamierzeń - wskazuje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.