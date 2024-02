Eurostat: Euroland uniknął recesji w 2023 roku

Gospodarce europejskiej udało się w ubiegłym roku uniknąć recesji. W IV kwartale wzrost PKB wynosił od zera do minus 0,1 proc., ale w skali 12 miesięcy okazało się, ze doszło do poprawy o 0,5 proc.— stwierdził Eurostat 14 lutego.

Kraje południa kontynentu uważane za leniuchów strefy euro były najbardziej skuteczne. Najlepiej wypadła Hiszpania, która poniosła ciężkie straty o okresie pandemii, a w ubiegłym roku osiągnęła kwartalny wzrost od 0,4 do 0,6 proc. i w całym roku 2,5 proc. Specjaliści zwracają uwagę, że przyczynili się do tego turyści zagraniczni spoza Europy, którzy postanowili wrócić do tego kraju na odpoczynek i zwiedzanie. Podobnie było z sąsiednią Portugalią, która miała dobry I kwartał ze wzrostem o 1,5 proc. i ostatni z 0,8 proc. Mimo dołka w III kwartale osiągnęła wzrost o 2,2 proc. w całym roku. W tym roku nie powinno być gorzej.

Gospodarka Włoch oscylowała między spadkiem o 0,3 proc. a wzrostem o 0,2 proc. Dobrze zaczęła poprzedni rok, ale wydajność pracy pozostawiała wiele do życzenia, starzejące się społeczeństwo traciło werwę. Fatalnie wypadły największe kraje, Niemcy i Francja. Pierwszy w dalszym ciągu odczuwał skutki wojny w Ukrainie. Jego gospodarka z sektorem przemysłu, zależnym od kopalnych nośników energii znalazła się w zastoju. Największy szok przeżyły firmy przemysłowe liczące na tanią energię. Niemcy zanotowały ujemny wzrost. Z kolei we Francji tylko II kwartał dał dodatni wynik 0,7 proc., pozostałe trzy kwartały były ujemne, rodziny ograniczały wydatki, by starczyło pieniędzy na podstawowe utrzymanie, firmy przestały inwestować. Nikła poprawa powinna nastąpić w I półroczu 2024, urząd statystyczny INSEE i bank centralny spodziewają się wzrostu o 0,1-0,2 proc.

Wielkiej Brytanii nie udało się uniknąć recesji. Spadek gospodarczy w IV kwartale wyniósł 0,3 proc., a w trzecim 0,1 proc. — wynika z danych urzędu statystycznego ONS. W całym roku nastąpił nikły wzrost o 0,1 proc., znacznie mniejszy od 4,3 proc. w 2022 r. To najgorszy wynik gospodarki tego kraju od światowego kryzysu finansowego w 2009 r., jeśli nie liczyć roku 2020 — dodał ONS.