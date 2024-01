Stopa referencyjna NBP od ostatniej obniżki w październiku 2022 r. wynosi 5,75 proc. We wrześniu i październiku RPP obniżyła ją łącznie o 1 pkt proc. w związku z – jak przekonywała – silnym spadkiem inflacji w poprzednich miesiącach.

W ostatnim kwartale 2023 r. inflacja ponownie mocno wyhamowała: z 8,1 proc. we wrześniu do 6,1 proc. w grudniu. Z ostatnich komunikatów RPP wynika, że po wyborach parlamentarnych gremium to uważa ścieżkę inflacji za niepewną, co skłania ją stabilizacji stóp.

Na konferencji prasowej po grudniowym posiedzeniu Rady prezes NBP Adam Glapiński tłumaczył, że perspektywy inflacji mogą być bardziej określone w marcu. Dopiero wtedy, jak oceniają ekonomiści, pojawi się szansa na wznowienie obniżek stóp procentowych. Wielu z nich uważa jednak, że RPP z tej szansy nie skorzysta i na poluzowanie polityki pieniężnej ponownie zdecyduje się dopiero w II połowie 2024 r. albo w 2025 r.

Konferencja prezesa NBP po styczniowym posiedzeniu RPP zaplanowana jest na środę. Jeszcze we wtorek, o godz. 16, NBP opublikuje uzasadnienie decyzji Rady.