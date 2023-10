Strefa euro bliżej recesji. Jej gospodarka już się kurczy

Eurostat podał również wstępne statystyki dotyczące październikowej inflacji w strefie euro. Wyhamowała ona z 4,3 proc. do 2,9 proc., podczas gdy średnio prognozowano, że wyniesie ona 3,1 proc. We Francji inflacja konsumencka (liczona według metodologii krajowego urzędu statystycznego) zeszła z 4,9 proc. do 4 proc., a inflacja HICP (czyli liczona według koszyka Eurostatu) z 5,7 proc. do 4,5 proc., co było zgodne z prognozami. We Włoszech inflacja konsumencka (liczona według krajowej metodologii) wyhamowała z 5,3 proc. do zaledwie 1,8 proc., a średnio prognozowano jej zejście do 2,8 proc. Inflacja HICP zeszła tam z 5,6 proc. do 1,9 proc.