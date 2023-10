Przemysł nabiera rumieńców. Produkcja wychodzi z dołka

Produkcja przemysłowa w ujęciu rok do roku maleje nieprzerwanie od lutego, ale początkowo był to w dużej mierze efekt wysokiej bazy odniesienia związanej z wyjątkową aktywnością w energetyce i górnictwie przed rokiem. W wrześniu efekt ten całkowicie wygasł. Produkcja energii wzrosła o 3,7 proc. rok do roku po zwyżce o 2,2 proc. w sierpniu, a produkcja w górnictwie zmalała jedynie o 0,6 proc. rok do roku po zniżce o 7,6 proc. miesiąc wcześniej. Jednocześnie jednak pogłębił się spadek produkcji w przetwórstwie przemysłowym: wyniósł 3,7 proc. rok do roku po 2 proc. w sierpniu. Za dobrą wiadomość można uznać to, że GUS początkowo raportował nawet większą zniżkę produkcji w przetwórstwie w sierpniu.

Słabe wyniki przetwórstwa przemysłowego to m.in. odzwierciedlenie tego, że w całej Europie firmy dążą do redukcji zakumulowanych po pandemii Covid-19 zapasów. To zmniejsza popyt na produkty pośrednie, których ważnym dostawcą są polskie przedsiębiorstwa. Lekką poprawę koniunktury widać natomiast w branżach wytwarzających towary konsumpcyjne, które do niedawna borykały się ze spadkiem popytu. Przykładowo, we wrześniu produkcja mebli zmalała o 4,1 proc. rok do roku, podczas gdy w pierwszych ośmiu miesiącach br. malała średnio o 9,2 proc. rok do roku.

Malejące napięcia w łańcuchach dostaw oraz normalizacja sytuacji na rynku surowców przyczyniły się do kolejnego, trzeciego z rzędu, spadku cen gotowych towarów. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej (PPI) zmalał 2,8 proc. rok do roku po zniżce o 2,9 proc. w sierpniu.