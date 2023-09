Niemcy wpadły w recesję. To już pewne

Ceny energii elektrycznej ostatnio w Niemczech maleją, ale uporczywie wysoka okazuje się inflacja bazowa (nie obejmująca cen energii, paliw i żywności). W tym roku, jak szacują ekonomiści, wyniesie ona 6,1 proc., a w 2024 r. – 3,1 proc.

Uporczywość inflacji bazowej ekonomiści z niemieckich ośrodków badawczych wiążą m.in. z silną presją na wzrost płac. W krótkim terminie recesja doprowadzi ich zdaniem do niewielkiego wzrostu stopy bezrobocia (do 5,6 proc. na koniec br. z 5,3 proc. na koniec 2022 r.), ale w dłuższym terminie rynek pracy w coraz większym stopniu będzie odczuwał skutki starzenia się ludności. Doprowadzi to do ponownego spadku bezrobocia, ale też ograniczy potencjalne tempo wzrostu niemieckiej gospodarki.