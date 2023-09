Członkini RPP Joanna Tyrowicz: Skąd tak duża obniżka stóp? Nie mam zielonego pojęcia

– Żeby można było potraktować dane z gospodarki realnej jako jakiś sygnał tego, że gospodarka jest na szybszej ścieżce dezinflacji, to powinniśmy byli obserwować wcześniej szybką ścieżkę dezinflacji, a teraz tylko dowiedzieć się dlaczego. Tymczasem teraz to nie nastąpiło. Więc jasne, mamy trochę niższe dane z gospodarki niż zakładał zespół analityków Narodowego Banku Polskiego, ale nie mamy szybkiej ścieżki dezinflacji – podkreśliła Tyrowicz.

Ekonomistka, pytana o to, jak mogło dojść we wrześniu do obniżki stóp o 75 punktów bazowych, odpowiedziała, że nie ma zielonego pojęcia.

– Nie padł żaden argument, który można było interpretować za tym, że 3/4, a nie 1/4 lub pół. Nie to, że nie padł żaden przekonujący argument. Nie padł żaden argument, który by stanowił przesłankę do podjęcia tej decyzji – powiedziała w TVN24.

– Materiały analityczne jednoznacznie wskazywały, że – gdyby je traktować poważnie – to nie ma przesłanek do obniżania stóp procentowych – dodała.