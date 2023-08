Inflacja nie odpuszcza. GUS policzył co najbardziej bije po kieszeni

Z produktów żywnościowych w ciągu pół roku powyżej 8 proc. podrożały: warzywa, kakao i czekolada, mięso wieprzowe, soki, kawa i herbata. Nieznacznie tylko wyższe są w porównaniu do zimy ceny serów i twarogów (o 1,2 proc.). Jajka kosztują o pięć proc. więcej, podobnie jak owoce, jogurt czy śmietana. Pieczywo, makarony, ale też wędliny były droższe o ok. 6 proc. Niższe zaś powinny być ceny cukru i mąki, tłuszczów, a masło przeciętnie powinno być tańsze prawie o 14 proc. w porównaniu do grudnia.

Zapewne nieznacznego zmniejszenia cen cukru konsumenci mogę nie zauważyć, bo wciąż jest liderem rocznych podwyżek o prawie 60 proc.

Ceny usług wciąż rosną

Ceny usług turystycznych i związanych ze zdrowiem są wyższe o ponad 6 proc., edukacyjnych – o 3 Z danych GUS wynika, że szybciej rosną ceny usług szpitalnych niż wizyt u lekarzy i dentystów, choć te ostatnie są wyższe o 7 – 8 proc. niż zimą. Skok cen usług zdrowotnych był znacznie wyższy w pierwszym kwartale niż w drugim. Z wyższymi cenami szpitalnym najprawdopodobniej związany jest dość wysoki 8 proc. wzrost usług opiekuńczo -społecznych (a także z wysokim nominalnym wzrostem płac w tym roku)

Transport nie drożeje

Konsekwencja nieznacznego spadku cen benzyny i wyraźnego (o prawie jedna piątą) oleju napędowego jest to, iż obniżyły się według GUS koszty transportu tak prywatnego, jak publicznego.