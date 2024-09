Wrzesień to miesiąc nowych początków – zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Wiele rodzin staje przed dylematem, od kiedy pozwolić dziecku na większą samodzielność? Czy 7-latek, który dopiero rozpoczyna szkolną przygodę, jest gotowy, by sam wracać do domu? Prawo daje pewną odpowiedź na to pytanie, ale nie zawsze jest ona wystarczająca.