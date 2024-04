Jak wynika z opublikowanego we wtorek projektu nowelizacji rozporządzenia o opłatach konsularnych, opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej (wiza D) wzrośnie z 80 do 135 euro. Taka sama będzie opłata za ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie tej wizy.

Zmiana jest skorelowana z planowaną, w gronie państw Schengen w 2024 r., zwyżką opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen (z 80 do 90 euro), podyktowaną zwiększającymi się kosztami obsługi administracyjnej procesu wizowego.

Oddzielnie, jako nowa pozycja w cenniku, będzie ujęta opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie

wniosku o wydanie wizy Schengen, która wyniesie 80 euro.

Dlaczego opłata za wizę krajową ma wynosić aż 150 proc. opłaty za wizę Schengen? Teraz obie są na tym samym poziomie. Zróżnicowanie jest uzasadniane szerszym zakresem przywilejów związanych z posiadaniem wizy krajowej (dłuższy okres pobytu przy jednoczesnej możliwości podróży po strefie Schengen). Przypomnijmy, że wiza krajowa typu “D” uprawnia do wjazdu na terytorium RP oraz do ciągłego pobytu lub do kilku następujących po sobie pobytów na tym terytorium, które trwają łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy i nie dłużej niż rok. Uprawnia również do poruszania się po terytorium innych państw strefy Schengen w okresie do 90 dni w ciągu 180 dni, w okresie ważności wizy.