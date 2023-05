Meksyk opracował własną szczepionkę na COVID-19

505 tys. W tylu aktach zgonów z okresu pandemii wskazano w Meksyku zakażenie koronawirusem jako jedną z przyczyn śmierci

- To jak czytanie wczorajszych gazet - powiedział Sánchez. - To bez sensu wykorzystywać ją jako dawkę przypominającą w sytuacji, gdy nie projektowano jej do tego - dodał.



Meksyk rozpoczął prace nad szczepionką Patria w marcu 2020 roku. Jednak w związku z opóźnianiem się prac władze Meksyku zaczęły sprowadzać inne szczepionki - w tym szczepionki zachodnich koncernów AstraZeneca, Pfizer, szczepionki z Chin oraz szczepionkę Abdala kubańskiej produkcji. We wrześniu 2022 roku do Meksyku trafiło 9 mln sztuk tej ostatniej szczepionki, chociaż zaprojektowano ją do ochrony przed wariantami koronawirusa krążącymi w 2020 i 2021 roku. Niewielu mieszkańców Meksyku zdecydowało się na przyjęcie tej szczepionki.



W Meksyku po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 umrzeć miało - według oficjalnych danych - 334 tys. osób, ale w związku ze zbyt małą liczbą dostępnych testów liczba ta była prawdopodobnie większa. Z analizy aktów zgonów przeprowadzonej przez rząd wynika, że w czasie pandemii COVID-19 zakażenie koronawirusem, jako jedną z przyczyn zgonu, wskazano w ponad 505 tys. aktach zgonu.