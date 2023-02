Tajny raport. Wyciek z laboratorium prawdopodobnym źródłem pandemii COVID-19

Amerykański Departament Energii doszedł do wniosku, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 to najprawdopodobniej rezultat wycieku z laboratorium - wynika z tajnego raportu wywiadu, przedstawionego niedawno Białemu Domowi oraz kluczowym członkom Kongresu USA - pisze "The Wall Street Journal".