Krztusiec. Objawy choroby

Krztusiec należy do najbardziej zakaźnych chorób. Jedna osoba jest w stanie zarazić 18 innych (to tzw. współczynnik reprodukcji), bo zaraźliwość chorego trwa nawet do trzech tygodni - wyjaśniał „Rz” prof. Leszek Szenborn, zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

Choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Pierwsze objawy krztuśca to gorączka, katar i łagodny kaszel, a w kolejnej fazie: choroby napadowy kaszel z objawami duszności, wykrztuszaniem śluzu i wymiotami. Uporczywy kaszel może utrzymywać się nawet do 4 tygodni.

Główny Inspektorat Sanitarny tłumaczy, że u osób dorosłych krztusiec przebiega znacznie łagodniej niż u dzieci i nie stanowi zagrożenia dla życia, ale osoba chora stanowi potencjalne źródło zakażenia dla małych dzieci. Dlatego osoby, u których występuje kaszel i inne objawy infekcji dróg oddechowych powinny unikać kontaktu z małymi dziećmi ze względu na ryzyko przeniesienia infekcji wirusowych lub bakteryjnych, a utrzymujący się ponad 2 tygodnie kaszel jest wskazaniem do wizyty u lekarza.

Szczepienia przeciwko krztuścowi

Trwałe i skuteczne wyeliminowanie krążenia pałeczki krztuśca z populacji jest niemożliwe. Zaszczepienie przeciwko kokluszowi lub jego przechorowanie nie gwarantują bowiem, że nie zachorujemy na krztusiec w przyszłości.

W związku z tym – tłumaczy GIS - strategia szczepień przeciw krztuścowi nie jest nakierowana na trwałe eliminację tej choroby zakaźnej, ale na ochronę przed zachorowaniami grup osób o najwyższym ryzyku ciężkiego przebiegu zachorowania, do których należą dzieci do 6 mies. życia. Szczepienia dzieci przeciwko krztuścowi są w Polsce obowiązkowe i obejmują wykonanie szczepienia podstawowego w cyklu 4-dawkowym (w 2, 4, 6 oraz 16-18 miesiącu życia), a następnie jednodawkowych szczepień przypominających w 6 oraz 14 r.ż.