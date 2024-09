Dlaczego tak się dzieje? Obraz kliniczny choroby jest wypadkową reakcji układu immunologicznego na namnażanie się patogenu w naszym organizmie. W przypadku wirusów, niezbędna do tego jest komórka gospodarza, jako że one same z siebie nie potrafią się podzielić i rozmnożyć.

Wirus wnika do komórki, zwaną docelową, która jest wykorzystywana przez niego do namnażania. Wirus i wirusy potomne są traktowane przez nasz układ immunologiczny jako twór obcy, zatem dąży on do zneutralizowania zarówno samych wirusów, jak i samej produkcji, co może się wiązać z zniszczeniem komórek je produkujących.

Rozróżniamy dwa główne typy odpowiedzi immunologicznej nieswoistej, która pojawia się pierwsza, a jeśli jest nieskuteczna, pojawia się odpowiedź swoista, nakierunkowana tylko na dany drobnoustrój. Jeśli zetknęliśmy się z nim lub podobnym, przechorowując lub też nabywając ją dzięki szczepieniom - odpowiedź ta jest skuteczniejsza i pojawia się znacznie szybciej, wyłączając nieswoistą.

Jeśli nie - czasami wtedy akcja układu nieswoistego jest tak silna, że doprowadza do szeregu zaburzeń w funkcjonowaniu naszego organizmu, doprowadzając niekiedy do śmierci. I Covid-19 jest takim klasycznym, podręcznikowym przykładem. Pierwsze zakażenia były bardziej niebezpieczne, charakteryzowały się ciężkim przebiegiem i znacznym ryzykiem zgonu, następne zaczynają przypominać inne, typowe schorzenia wywołane przez wirusy oddechowe.

Na jaki wariant, a może wszystkie, będzie działała szczepionka, jeśli w końcu będzie dostępna w Polsce? Czy wiemy kiedy?