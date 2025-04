Nowa strategia Chin

Chiny przebudowały swoją strategię rozwojową na tzw. „system podwójnego obrotu” — stawiając na rynek wewnętrzny i uniezależnienie się od Zachodu. - To, co chińskie jest wyjściowe, podstawowe, najważniejsze, a to, co zewnętrzne jest uzupełniające – mówi Góralczyk

Tajwan jako punkt zapalny

Narastające napięcia wokół Tajwanu grożą wybuchem konfliktu zbrojnego. - To jest wojna i już. Brutalna. W tej chwili to jest wojna totalna i zderzenie czołowe w tym sensie. Tam lecą grube miliardy i po jednej, i po drugiej stronie (...) Blokada morska i powietrzna Tajwanu została uznana za próbę generalną większej operacji – stwierdza profesor.

Sojusz Pekin–Moskwa

Chiny i Rosja wyraźnie zacieśniają współpracę, co może zmienić układ sił na świecie. - Jinping będzie głównym gościem honorowym na bardzo ważnej dla Rosjan uroczystości i paradzie wojskowej z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej – mówi profesor.

Europa rozbita, Polska musi się budzić

Według prof. Góralczyka, Europa jest zbyt rozdrobniona, by reagować skutecznie, a Polska powinna działać samodzielnie, realistycznie i pragmatycznie. - Otrzeźwieć. Zacząć myśleć kategoriami interesu, a nie wartościami. (…) Musimy się teraz kierować interesami i nagą siłą, bo jesteśmy w epoce hard politics – mówi Góralczyk.

Polska powinna dywersyfikować partnerów, inwestować w nowe sojusze — jak np. inicjatywy wokół basenu Morza Bałtyckiego, współpraca z Turcją czy format londyński.