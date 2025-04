Maciej Witucki od początku nie ma wątpliwości: - To jest atak jednak na porządek światowy. Wszyscy zakładali, że będzie anons, no i później będzie czas na negocjacje (...), natomiast on czasu tym prezydentom nie dał -

Globalizacja na zakręcie

Zamiast planu – szybkie działanie: - Próbował, testował na Kanadzie i na Meksyku i najwyraźniej efekt nie był dostatecznie dobry, więc tym razem postanowił nie dać miesiąca na negocjacje i telefony od królów i prezydentów, tylko bezpośrednio to wdrożył - Pytany, czy za decyzjami Trumpa stoi polityka czy ekonomia, Witucki stwierdza: - Ja się boję, że to może stać się krótkotrwałą emocją. (...) Dzisiaj patrzymy, i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale polityka robi się bardzo krótkoterminowa. To są właśnie takie próby, adaptacja (...). Ale tego typu zabawa z globalną gospodarką może się źle skończyć dla samych Amerykanów - dodaje.

Europa pod presją

Jak odpowiadać na cła USA? - Pewnie powinni ogłosić, czy potem stosować, to inna sprawa. No bo dajmy sobie jednak przestrzeń do negocjacji. – Powinniśmy mieć przygotowane pakiety i to takie pakiety, które bolą - podkreśla Witucki.

Polska jako część wspólnoty

- Polska ma, wbrew pozorom, też dokładnie powiem, lewary na Stany Zjednoczone - mówi Witucki, odnosząc się do zwiększonych wydatków na obronność. – Będziemy mieli miliardy euro do wydania również w Stanach Zjednoczonych (...). To spowoduje, że będziemy mieli to, co Donald Trump tak lubi – kupę szmalu -