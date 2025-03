Choroba otyłościowa. Tylko 1 proc. pacjentów jest odpowiednio leczonych

- To nie jest choroba ciała. I chory to nie jest to osoba gruba, pulchna, leniwa, chcąca bądź niechcąca coś zrobić. Otyłość to jest bardzo poważna choroba biologiczna, i jak tu siedzicie, każdy z was może w każdej chwili na tę chorobę zachorować, dlatego, że ona może się zacząć z dnia na dzień, kiedy dojdzie do zaburzeń homeostazy energetycznej – wskazała.

Jak tłumaczyła prof. Ostrowska w otyłości nie chodzi o to, czy pacjent chce albo nie chce jeść mniej, ale o to, że nie jest w stanie jeść mniej albo już je mniej, jednak z powodu zaburzeń metabolicznych nie jest w stanie wyjść z choroby bez odpowiednich narzędzi. - Otyłość to tak naprawdę choroba tkanki tłuszczowej, a ta, jeśli rozejdzie się po całym ustroju niczym pajęczyna, wytworzy 200 powikłań, zwiększy ryzyko wystąpienia nowotworów o 40 proc. i skróci życie o 10 lat – powiedziała.

Czytaj więcej Profilaktyka I. Leszczyna o programie Moje Zdrowie: „Koniec noszenia papierowych wyników badań” Od 1 maja 2025 r. w Polsce zacznie funkcjonować nowy program profilaktyczny Moje Zdrowie, który obejmie całą populację od 20. roku życia. - Zestaw badań diagnostycznych będzie szerszy niż w dotychczasowym programie Profilaktyka 40+ - zapowiedziała na łamach „Rz” minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Lekarz POZ obowiązkowo zważy pacjenta

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości wskazała, że w Polsce nie dysponujemy dokładnymi danymi epidemiologicznymi na temat otyłości. Ostatnie szacunki dotyczące liczby chorych wśród osób dorosłych pochodzą z 2019 r., a w przypadku dzieci takich danych nie ma. - Jestem bardzo zasmucona, że nie mamy epidemiologii, m.in. przez to, że lekarze nie chcą pacjenta nawet zważyć, zmierzyć. Raporty są straszne. Tylko 49 proc. lekarzy rodzinnych jest w stanie wpisać pacjentowi deklaratywnie, ile on waży, ile mierzy, a 51 proc. nigdy tego nie zrobiło. W związku z tym jesteśmy na początku drogi, gdzie musimy wypracować ścieżkę pacjenta chorującego na otyłość – oceniła prof. Ostrowska.

Placówki POZ powinny raportować dane o wadze i wzroście pacjenta od 2020 roku. W styczniu br. – z inicjatywy Zespołu ds. Otyłości przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego – weszła w życie zmiana, która nakazuje egzekwowanie powyższego obowiązku, a dokładniej przekazywanie oddziałowi wojewódzkiemu NFZ danych o udzielonych świadczeniach, uzupełnionych o masę ciała i wzrost pacjenta oraz o informację dotyczącą używania przez niego wyrobów tytoniowych. Dane te mają być zbierane na pierwszej wizycie w roku. Brak tych informacji spowoduje blokadę możliwości sprawozdania świadczenia. Wyjątkiem będą teleporady. Dotąd świadczenia były rozliczane mimo niepodawania danych o wadze, wzroście i nałogu pacjentów.