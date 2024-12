Jak rosną wydatki budżet państwa

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2024 r. wyniosło ok. 720,6 mld zł. Rok do roku to o 25,8 proc. więcej. W komunikacie czytamy, że nominalny wzrost wydatków po jedenastu miesiącach 2024 wynika ze wzrostu wydatków ogółem zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2024 rok. To m.in. wyższe wydatki na wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r. z budżetu państwa (w 2023 r. były finansowane z Funduszu Solidarnościowego), na podwyżkę 800+ z 500+, na obronę narodową czy ochronę zdrowia.

Dodatkowo ze względu na wystąpienie sytuacji powodziowej na południu Polski, we wrześniu, październiku i listopadzie utworzono w ramach budżetu państwa nowe rezerwy celowe (uzupełniające już istniejące środki na ten cel), z przeznaczeniem na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków.

Ile wyniósł deficyt budżetu po listopadzie 2024 r.

Łącznie w okresie styczeń-listopad deficyt budżetu państwa wyniósł 141,8 mld zł – podaje również Ministerstwo Finansów. Po październiku było to ok. 130 mld zł.

W nowelizacji ustawy budżetowej limit deficytu na 2024 r. podniesiono do 240,3 mld zł (wobec 184 mld zł przed nowelizacją). Do osiągnięcie tego poziomu brakuje jeszcze niemal 100 mld zł.