Dług publiczny urósł szybciej poza budżetem. Skąd różnice?

Dług, którego nie widać w budżetowych statystykach, mają przede wszystkim fundusze pozabudżetowe. Najpoważniejsze jest zadłużenie FPC-19, wynosi ponad 170 mld zł i wzrosło w czasie roku o prawie 22 mld zł. Dług działań wynikających z tarczy finansowej PFR nie zmienił się od dwóch lat – to prawie 74 mld zł. Nieznacznie wzrosło zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego (63,5 mld zł), wzrosło o ponad 17,9 mld zł Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (do ok. 27,8 mld zł). Większy dług ma także Fundusz Pomocy – 13,4 mld zł – wzrost w ciągu roku o 7,24 mld zł.

Resort poinformował również o spadku stanu depozytów na rachunku MF i posiadanych SPW przez fundusze umiejscowione w BGK o 6235,9 mln zł, co spowodowało wzrost długu EDP w wyniku spadku konsolidacji wzajemnych zobowiązań, oraz o wzroście wpływu zaliczenia przedsiębiorstw do sektora instytucji rządowych i samorządowych o 5, 26 mld zł, w tym wzrost zadłużenia o 4,5 mld zł i spadek posiadanych przez te jednostki SPW o 741,3 mln zł. Oba te czynniki wpłynęły na wartość EDP na koniec roku.

Jakie są relacje do dochodu narodowego?

Relacja PDP do PKB na koniec roku wyniosła 39,1 proc. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,9 p.p. oraz o spadła 0,3 p.p. w porównaniu z końcem 2022 r. Zaś wartość EDP do PKB na koniec IV kwartału 2023 r. to 49,8 proc. tj. wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,1 pkt proc. oraz o 0,5 pkt proc. w ciągu roku.