Unia Europejska ma nowe reguły dyscypliny budżetowej. „Bardziej realistyczne”

To oznacza, że wydatki nie będą cięte automatycznie. To nauka z kryzysu finansowego z 2008 roku, gdy automatycznie stosowana gilotyna doprowadziła do wielkich kryzysów społecznych w takich krajach, jak Grecja, Hiszpania, Portugalia, czy Irlandia. Dodatkowo uzgodniono także, że przez trzy pierwsze lata, od 2025 do 2027 roku, Komisja oceniając sytuację kraju nie będzie wliczała do deficytu kosztów odsetek. To ma być chwilowa ulga dla wszystkich zadłużonych krajów, w sytuacji wysokich stóp procentowych.

Celem średnioterminowym deficyt na poziomie 1,5 proc. PKB

Wreszcie analiza planów ma być bardziej elastyczna niż w przeszłości. Jeśli chwilowo większe zadłużenie, czy deficyt, spowodowane są ważnymi reformami strukturalnymi, to będą one działały na korzyść państwa. Takie reformy to wszystko co wiąże się z transformacją cyfrową oraz energetyczną, zwiększaniem bezpieczeństwa energetycznego, zwiększaniem odporności gospodarki na kryzysy, a także wydatkami na obronę.

Przy czym tylko ta ostatnia kategoria została wprost wymieniona w przepisach jako możliwa do zastosowania ulga przy ocenianiu, czy w kraju jest nadmierny deficyt budżetowy. Nie będą odliczone wszystkie wydatki na ten cel, ale np. wydatki powyżej średnioterminowego trendu, czy powyżej średniej unijnej. Polska była jednym z krajów lobbujących za takim rozwiązaniem. Minister finansów Andrzej Domański we wpisie na platformie X uznał to za sukces i zaznaczył, że “Polska aktywnie pracowała nad tą reformą”.

Ale wszystkie te zmiany nie oznaczają, że UE zachęca do zadłużania się. W teorii co prawda procedury obniżania deficytu i długu mają być bardziej elastyczne. Ale po pierwsze, mają być stosowane w praktyce, czego nie można powiedzieć o dotychczasowych regułach. Po drugie, celem nie ma być wcale 3 proc. PKB. To pozostanie jako niebezpieczne maksimum, za którym zaczynają się procedury i sankcje. Celem planów średnioterminowych ma być osiągnięcie deficytu na poziomie 1,5 proc. PKB — to zwycięstwo niemieckiego ministra finansów Christiana Lindnera z partii liberalnej. Wreszcie po raz pierwszy KE realnie bierze się za kraje z wysokim długiem publicznym.