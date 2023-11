Budżet zostawiony przez PiS może być jeszcze gorszy niż sądzono

– Przede wszystkie musimy zaczekać na wypracowanie jakiejś formy kompromisu między ugrupowaniami, który będą tworzyć nowy rząd, jeśli chodzi o koszty i bilans netto realizacji obietnic wyborczych – mówi też Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. – Dopiero wtedy można szukać przestrzeni co do finansowania i tempa ich realizacji – zaznacza Jankowiak.

Podwyżki niemal pewne

Nie ma co ukrywać, że w kampanii te obietnice były dosyć różne, ale wszystkie były kosztowne. Weźmy na przykład podatek PIT. KO obiecała podwojenie kwoty wolnej, co kosztowałoby ok. 40 mld zł. Trzecia Droga – tzw. PIT rodziny, a jego koszty to ok. 13 mld zł. Gdzie spotkają się interesy obu partii?

Najmniej problemów ekonomiści przewidują z obietnicą podwyżek w budżetówce – tu propozycje partii były mniej więcej zbieżne, a do tego da się je zapewne zmieścić w „otchłani” budżetu na 2024 r.

– Od nowego rządu oczekiwałbym w pierwszej kolejności przedstawiania wiosną 2024 r. wieloletniego planu finansowego ze wskazaną ścieżką naprawy finansów państwa z naciskiem położonym na takie reformy, które będę zwiększać potencjał rozwoju gospodarczego, a przez to także dochodów budżetowych – zaznacza Jankowiak.

Eksplozja deficytu?

– Problem rządu PiS polegał m.in. na tym, że duże programy socjalne poprawiały tempo wzrostu PKB. Ale tylko na krótką metę – ocenia też Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. – To, co trzeba teraz zrobić, to wzrost nakładów na inwestycje i zmniejszenie udziału tzw. wydatków sztywnych. Ale nie jest to proste – przyznaje.

Jednocześnie ekonomiści dopuszczają taką możliwość, że w pierwszym roku nowy rząd będzie musiał zwiększyć deficyt i zadłużenie państwa. – Nie wykluczałbym, że w 2024 r. czeka nas dowożenie obietnic wyborczych, eksplozja deficytu i bardzo dużych potrzeb pożyczkowych brutto sięgających nawet 500 mld zł – mówi Sobolewski. – W średnim horyzoncie takie zapędy ograniczy kaganiec procedury nadmiernego deficytu. Ograniczeniem będzie też reakcja rynków finansowych. Jeśli nowy rząd wykreuje wyższą bazę podatkową i rozkręci inwestycje, m.in. dzięki KPO, dając budżetowi szansę na wzrost dochodów, to rynki mogą „przełknąć” nawet wyższe deficyt przez krótki czas – ocenia Sobolewski.