Budowa dróg przestaje się opłacać. Wykonawcy chcą dodatkowych pieniędzy

Jeszcze większym problemem są inwestycje w modernizację linii kolejowych, którym do tej pory nie zapewniono efektywnego finansowania. W rezultacie brak jest nowych umów, co destabilizuje rynek. Choć IGTL i RBF wystąpiły z projektem zmiany zasad zasilania Funduszu Kolejowego, mającego zapewnić finansowanie inwestycji, resorty finansów i infrastruktury zwlekają z odpowiedzią.

Z dokonanych przez organizacje firm wykonawczych analiz wszystkich realizowanych inwestycji, objętych zeszłorocznym podwyższeniem limitu, wynika, że średni wzrost realnych kosztów realizacji projektów będzie na poziomie 20 proc. W efekcie wykonawcy wiele stracą: obecny ustalony przez Ministerstwo Infrastruktury podział ryzyka wzrostu cen 50/50 funkcjonuje tylko do poziomu 10 proc. limitu waloryzacji. Powyżej tego limitu wzrost cen muszą brać na siebie wykonawcy.

Branża budowlana zaapelowała do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o osobiste zaangażowanie się w rozwiązanie kryzysu na rynku. Organizacje ostrzegają, że dalsze przedłużanie stanu, gdzie nie są właściwie zwaloryzowane stare kontrakty i brak jest nowych umów, może doprowadzić do utraty potencjału sektora i upadłości firm. Ma to stanowić również bardzo duże ryzyko dla zapowiedzianych przez rząd nowych inwestycji na drogach i liniach kolejowych.