Londyńska firma, do której należą m.in. papierosy Lucky Strike i marka e-papierosów Vuse, podała, że redukcje etatów są częścią programu Fit2Win, uruchomionego w ubiegłym roku – informuje portal Sky News.

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Program ma sprawić, że grupa będzie „bardziej elastyczna, zdyscyplinowana kosztowo i innowacyjna”.

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BAT zwolni 5,5 tys. pracowników

Oprócz zwolnień BAT zapowiedział także przekazanie kolejnych 3,5 tys. stanowisk pracy partnerom strategicznym. Oznacza to, że w wyniku zmian z firmy zniknie łącznie 9 tys. miejsc pracy. Zmiany obejmą jedną piątą pracowników koncernu.

– Budujemy organizację gotową na przyszłość, bardziej elastyczną, zdyscyplinowaną kosztowo i wspieraną przez nowoczesne technologie – powiedział prezes BAT Tadeu Marroco. – Program Fit2Win jest kluczowym elementem tej strategii, wzmacniającym sposób naszego działania i naszą zdolność do konkurowania w szybko zmieniającym się otoczeniu – dodał.

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Prezes BAT poinformował, że zmiany dotkną wielu pracowników, ale koncern zamierza wspierać ich w tym procesie z należytą troską i szacunkiem, jednocześnie przygotowując firmę na przyszłość.

Po ogłoszeniu tej informacji akcje spółki spadły o ponad 1,3 proc.

Sztuczna inteligencja zmienia koncern tytoniowy

Koncern BAT zatrudnia około 47 tys. osób na całym świecie. Od kilku lat wdraża program obniżania kosztów, który do 2028 r. ma przynieść 600 mln funtów oszczędności rocznie. Zwolnienia obejmą pracowników grupy na wszystkich rynkach poza Stanami Zjednoczonymi – informuje „Financial Times”.