Z opublikowanego w poniedziałek komunikatu PKP Intercity wynika, że wśród odwołanych pociągów znalazł się SWAROŻYC (IC nr 80152/3) w relacji Szczecin Główny – Kołobrzeg, jak i w relacji Kołobrzeg – Szczecin Główny. Pasażerom podróżującym w kierunku Kołobrzegu zapewniono honorowanie biletów w pociągu R nr 88626, a tym w kierunku Szczecina – w pociągu.

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Upały zakłócają ruch pociągów między Warszawą a Łodzią

Nie pojedzie pociąg Jagna relacji Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna (IC 1902/3) oraz relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia (IC nr 9102/3).

To nie jedyny pociąg odwołany na tej trasie. Pociąg PRZĄŚNICZKA relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia (IC nr 9106/7) oraz relacji Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna (IC nr 1906/7) również w poniedziałek nie pojedzie. Odwołany został także KORCZAK relacji Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna (IC 19132/3).

Odwołano też pociąg BORY TUCHOLSKIE (TLK nr 58110/1) na trasie Gdynia Główna – Kostrzyn oraz Kostrzyn – Gdynia Główna. Zapewniono zastępczą komunikację autobusową.

Inne odwołane pociągi to SZCZELINIEC w relacji Kraków Główny – Jelenia Góra (TLK nr 36106/7) i w relacji Jelenia Góra – Kraków Główny (TLK nr 63106/7). Na tej trasie nie pojedzie też pociąg Sudety (w relacji Kraków Główny – Jelenia Góra był to TLK nr 36102/3, a w relacji Jelenia Góra – Kraków Główny – TLK nr 63102/3).

Rekordowe upały w Polsce Foto: PAP

Na odcinku Kraków Główny – Zakopane nie pojedzie KOZICA (TLK nr 73154/5) relacji Poznań Główny – Zakopane. Tak samo jak FLISAK relacji Katowice – Gdynia Główna (TLK nr 45102/3) i relacji Gdynia Główna – Katowice.

Odwołano także pociąg STRZELECKI relacji Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski (IC nr 78101) oraz Gorzów Wielkopolski – Zbąszynek (IC nr 87101). Tak samo jak PLANTY (TLK nr 36100/1) relacji Kraków Płaszów – Wrocław Główny. Na trasie Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski nie pojedzie natomiast LUBUSZANIN (IC nr 78103).

PKP Intercity z apelem: Słuchajcie komunikatów na stacjach

Przewoźnik apeluje o zwracanie uwagi na komunikaty głosowe na stacjach i przypomina, że podróżni mają prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej komfortu podroży. Reklamację można zgłosić m.in. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który jest na stronie internetowej lub osobiście w dowolnej kasie biletowej oznaczonej logotypem Spółki PKP Intercity.

W niedzielę PKP Intercity przekazała z kolei, że odwołują część pociągów i organizują zastępcze autobusy dla niektórych połączeń z powodu awarii sieci trakcyjnej wywołanych wysokimi temperaturami.

„W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysokimi temperaturami i utrudnieniami w ruchu PKP Intercity w trosce o komfort pasażerów odwołuje część pociągów i organizuje zastępczą komunikację autobusową dla wybranych połączeń” – poinformował w niedzielę wieczorem przewoźnik.

Najwięcej opóźnień jest na liniach: Łódź – Warszawa, Gdańsk – Warszawa, Wrocław – Katowice i Kołobrzeg – Piła – Poznań, a utrudnienia te są od niego niezależne.