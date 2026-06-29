W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Trump grozi Europie nowymi cłami Ekonomiści chcą ograniczenia wydatków socjalnych

Donald Trump zapowiedział wprowadzenie 100-procentowych ceł na import z krajów, które zdecydują się opodatkować amerykańskie firmy technologiczne. To odpowiedź na prace części państw Unii Europejskiej nad podatkiem cyfrowym. Komisja Europejska podkreśla, że państwa członkowskie mają pełne prawo do samodzielnego kształtowania systemów podatkowych, a ewentualne przepisy będą obejmowały wszystkie firmy, niezależnie od kraju pochodzenia. Spór może ponownie zaostrzyć relacje handlowe między UE i USA.

Czytaj więcej Biznes Donald Trump grozi potężnymi cłami krajom, które wprowadzą podatek cyfrowy Prezydent USA Donald Trump zagroził w piątek nałożeniem 100-procentowych ceł na wszystkie towary z każdego państwa, które nałoży podatek od usług c...

Ekonomiści chcą ograniczenia wydatków socjalnych

Według panelu ekonomistów „Rzeczpospolitej” Polska powinna rozpocząć porządkowanie finansów publicznych. Eksperci wskazują, że od 2019 r. wydatki państwa rosły znacznie szybciej niż dochody budżetowe, co przełożyło się na wysoki deficyt. Wśród propozycji pojawiają się zamrożenie waloryzacji części świadczeń, wprowadzenie progów dochodowych dla wybranych programów oraz ostrożne zwiększanie dochodów budżetu bez nadmiernego podnoszenia podatków.

Czytaj więcej: Panel ekonomistów Panel ekonomistów: Wydatki państwa do gruntownego przeglądu Rząd powinien podjąć bardziej zdecydowane działania po stronie wydatkowej, w celu redukcji ponad 7-procentowego deficytu fiskalnego – uważają niema... Pro

Volkswagen przygotowuje kolejne zwolnienia

Niemiecki koncern rozważa zamknięcie czterech fabryk oraz zwiększenie planowanych redukcji zatrudnienia nawet do 100 tys. osób. Sprzeciw wobec tych planów zapowiadają związki zawodowe oraz władze Dolnej Saksonii. Część polityków proponuje przeniesienie produkcji z Chin do Niemiec, co mogłoby ograniczyć skalę zwolnień i utrzymać miejsca pracy.

Warszawska giełda łapie zadyszkę

Po bardzo mocnym początku roku na warszawskim parkiecie pojawiła się wyraźna korekta. Indeks WIG20 oddalił się od czerwcowego szczytu o ponad 6 proc. Eksperci wskazują, że inwestorzy realizują zyski po wcześniejszych wzrostach, a dodatkowym obciążeniem pozostają mocniejszy dolar oraz spadki cen surowców, które negatywnie wpływają na notowania największych spółek, w tym KGHM i Orlenu.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.