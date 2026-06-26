Prezydent USA Donald Trump
W piątek, 26 czerwca, Donald Trump opublikował na portalu Truth Social wpis, w którym zadeklarował zdecydowaną reakcję Stanów Zjednoczonych na wprowadzenie przez inne państwa podatku cyfrowego, który dotknąłby amerykańskich gigantów technologicznych.
„Liczne kraje europejskie dyskutują o rychłym wprowadzeniu podatku od usług cyfrowych dla amerykańskich firm. Niektóre z tych państw są już bliskie jego faktycznego wdrożenia” – zauważył amerykański prezydent.
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„Niech niniejsze oświadczenie posłuży jako oficjalna zapowiedź, że każde państwo, które nałoży taki podatek, natychmiast spotka się ze 100-procentowym cłem na wszelkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki” – zagroził.
Donald Trump uzupełnił, że cło to byłoby nadrzędne wobec umów handlowych zawartych z danym krajem „bez względu na to, czy zostały one wdrożone, podpisane, czy też nie”. Dodał, że 100-proc. stawki celne zostaną nałożone ze skutkiem natychmiastowym na państwa, które zdecydują się na ten krok.
Jak zauważa agencja Reutera, wpis Donalda Trumpa jest najprawdopodobniej reakcją na słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w ubiegłym tygodniu, na kilka godzin przed spotkaniem obu przywódców na szczycie G7, zapowiedział, że jego kraj nie ugnie się pod presją Stanów Zjednoczonych i nie wycofa podatku cyfrowego nałożonego na gigantów technologicznych.
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Przed wylotem na szczyt w Évian-les-Bains Donald Trump ostrzegał, że USA „nie będą miały innego wyboru”, jak tylko nałożyć 100-proc. cła na francuskie wina, jeśli kraj ten nie zlikwiduje swojego podatku. Od 2019 roku Francja pobiera 3-proc. daninę od przychodów z usług cyfrowych od firm, których obroty przekraczają 25 mln euro w tym kraju oraz 750 mln euro na całym świecie.
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