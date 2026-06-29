ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7, 09-411 Płock ogłasza dnia 29.06.2026 roku przetarg nieograniczony na sprzedaż:

I. Nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

1. Legnica ul. Masarska 17, województwo dolnośląskie; działka o nr ew. 71/1 o powierzchni 15.534 m² (KW LE1L/00045510/1, Sąd Rejonowy Legnica) – cena wywoławcza 3.967.260,00 PLN netto

2. Lubin ul. Stefana Okrzei, województwo dolnośląskie; działka o nr ew. 1023/1 o powierzchni 3.595 m² (KW LE1U/00086422/4, Sąd Rejonowy Lubin) – cena wywoławcza 2.542.600,00 PLN netto

3. Jerzmanki, województwo dolnośląskie, powiat zgorzelecki; działki o nr ew. 515, 516, 521, 523 i 525 o łącznej powierzchni 22.153 m² (KW JG1Z/00026717/8, KW JG1Z/00015462/5, KW JG1Z/00015167/7, Sąd Rejonowy Zgorzelec) – cena wywoławcza 2.471.700,00 PLN netto

4. Krzczonów Folwark ul. Lubelska, województwo lubelskie; działka o nr ew. 73/4 o powierzchni 8.300 m² (KW LU1I/00163713/9, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód) – cena wywoławcza 1.132.400,00 PLN netto

5. Piaseczno, województwo pomorskie, powiat tczewski; działki o nr ew. 515/10 i 515/12 o łącznej powierzchni 13.953 m² (KW GD1T/00029436/9, KW GD1T/00030301/4, Sąd Rejonowy Tczew) – cena wywoławcza 1.880.500,00 PLN netto

6. Będzin al. Kołłątaja 34, województwo śląskie; działki o nr ew. 8234, 8236, 8240, 8200, 8212, 8231, 8202, 8206, 8237, 8242 o łącznej powierzchni 12.120 m² (KW KA1B/00019608/1, Sąd Rejonowy Będzin) – cena wywoławcza 4.496.000,00 PLN netto

7. Gliwice ul. Toszecka, województwo śląskie; działka o nr ew. 24/4 o powierzchni 8.220 m² (KW GL1G/00034341/6, Sąd Rejonowy Gliwice) – cena wywoławcza 9.360.000,00 PLN netto

8. Wojkowice Kościelne, województwo śląskie, powiat będziński; działki o nr ew. 31/2 i 70 o łącznej powierzchni 14.512 m² (KW CZ1Z/00052822/9, KW CZ1Z/00052840/1, Sąd Rejonowy Zawiercie) – cena wywoławcza 9.630.200,00 PLN netto

9. Królikowo, województwo warmińsko-mazurskie; działki o nr ew. 177/3, 178/13, 178/15, 178/17 i 178/19 o łącznej powierzchni 10.154 m² (KW OL1O/00082195/4, Sąd Rejonowy Olsztyn) – cena wywoławcza 1.360.330,00 PLN netto

10. Kościan ul. Chłapowskiego, województwo wielkopolskie; działka o nr ew. 3379 o powierzchni 33.934 m² (KW PO1K/00031095/7, Sąd Rejonowy Kościan) – cena wywoławcza 4.400.993,00 PLN netto

11. Białogard ul. Szosa Połczyńska 48, województwo zachodniopomorskie; działki o nr ew. 99 i 101 o powierzchni 4.542 m² (KW KO1B/00017571/0 i KO1B/00030149/0, Sąd Rejonowy Białogard) – cena wywoławcza 1.400.500,00 PLN netto

12. Drawno ul. Kolejowa, województwo zachodniopomorskie; działka o nr ew. 334 o powierzchni 4.707 m² (KW SZ1C/00003862/8, Sąd Rejonowy Choszczno) – cena wywoławcza 1.194.500,00 PLN netto

13. Police ul. Jasienicka 1, województwo zachodniopomorskie; działka o nr ew. 2349 o powierzchni 2.638 m² (KW SZ2S/00005720/7, Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód) – cena wywoławcza 1.165.145,00 PLN netto

II. Nieruchomości gruntowych zabudowanych o charakterze administracyjno-biurowym

14. Wrocław ul. Kołłątaja 15, województwo dolnośląskie, działka o nr ew. 40 o powierzchni 534 m² (KW WR1K/00097378/6, Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki) – cena wywoławcza 18.550.000,00 PLN netto

15. Wrocław ul. Rejtana 9-11, województwo dolnośląskie; działka o nr ew. 39 o powierzchni 876 m² (KW WR1K/00102868/7, Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki) – cena wywoławcza 21.640.000,00 PLN netto

16. Kraków, Al. Mickiewicza 43 i 45, województwo małopolskie; działki o nr ew. 26 i 27 o łącznej powierzchni 1.282 m²( KW KR1P/00224098/4, Sąd Rejonowy Kraków) - cena wywoławcza 27.188.000,00 PLN netto

17. Szczecin ul. Generała L. Rayskiego 29, województwo zachodniopomorskie; działka o nr ew. 12 o powierzchni 614 m² (KW SZ1S/00082444/4, Sąd Rejonowy Szczecin) – cena wywoławcza 9.050.000,00 PLN netto

III. Nieruchomości gruntowych zabudowanych:

18. Oświęcim ul. Rynek Główny 1, województwo małopolskie; działka o nr ew. 2342 o powierzchni 127 m2 (KW KR1E/00030536/9, Sąd Rejonowy Oświęcim) – cena wywoławcza 1.555.000,00 PLN netto

19. Wodzisław Śląski ul. Rybnicka 12, województwo śląskie; działka o nr ew. 1451/134 o powierzchni 2.500 m² (KW GL1W/00000789/5, Sąd Rejonowy Wodzisław Śląski) – cena wywoławcza 2.003.050,00 PLN netto

20. Gryfice ul. Trzygłowska 31, województwo zachodniopomorskie; działka nr ew. 8 o pow. 8.171 m² (KW SZ1G/00005335/3, Sąd Rejonowy Gryfice) – cena wywoławcza 1.246.000,00 PLN netto

IV. Nieruchomości lokalowej (użytkowej):

21. Rzeszów ul. Kraszewskiego 2, lokal nr 1; województwo podkarpackie; powierzchnia użytkowa 612,98 m², powierzchnia pomieszczeń przynależnych 105,58 m² (KW RZ1Z/00094319/0, Sąd Rejonowy Rzeszów) – cena wywoławcza 3.420.000,00 PLN netto

V. Nieruchomości lokalowych mieszkalnych:

22. Warszawa ul. Syreny 4/1, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 75,02 m² (KW WA4M/00472200/6 i KW WA4M/00393480/4, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 1.628.000,00 PLN netto

Oferty należy składać do dnia 14.08.2026 roku na adres:

ORLEN S.A Obszar Administracji, Dział Analiz, Przetargów i Podróży Służbowych, 09-411 Płock, ul. Chemików 7

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 30.11.2026 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania ofert dostępne są na stronie internetowej ORLEN S.A.: www.orlen.pl (zakładka: Dla biznesu-Przetargi-Zbycie nieruchomości).

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